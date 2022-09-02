Сумська вразила зовнішністю у шкільній формі: "Яка ви тут струнка та красива"

Ольга Сумська

Популярна акторка Ольга Сумська з нагоди початку навчального року вирішила згадати, як вона виглядала у шкільні роки.

Як пише Politeka.net , архівні знімки артистка розмістила у себе в Instagram. Сумська виклала чорно-білі фотокадри, на яких вона знята, будучи ще школяркою. Фото показують, як вона у шкільні роки відзначала День знань. У ті роки майбутня знаменитість жила у Запоріжжі.

«Запоріжжя, школа номер 1, вул.Шкільна! Трохи спогадів про 1 вересня…З днем ЗНАНЬ!Хто себе впізнав на фото??? Господи,бережи наших дітей!», – написала Ольга Сумська.

Користувачі соцмережі відреагували на фото Ольги компліментами.

"Я завжди думала, що ваша дочка Аня схожа на тата. Виявляється вона копія Ви!)",

"Яка ви тут струнка і гарна",

"У шкільні роки були красунею і зараз прекрасні", - пишуть у коментарях.

Зазначимо, Ольга Сумська вперше з'явилася на телеекранах, коли зіграла у стрічці "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Роль майбутня зірка отримала завдяки своїй сестрі Наталі, яка призвела її до режисера картини – Юрія Ткаченка.

Велику популярність Ользі Сумській принесла роль серіалі "Роксолана", де знаменитість зіграла головну героїню - Роксолану.


Ирина Юрченко, politeka.net





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