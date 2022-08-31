Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."

Вакарчук, Соловий

Улюблениця Святослава Вакарчука Крістіна Соловій поділилася розкішним відпочинком у Карпатах, вразивши українців.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка стала відома завдяки проекту "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Зірка та після проекту працював із молодою співачкою. Тепер Христина досить успішна артистка та активно веде Інстаграм, де не лише ділиться своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка вирішила поділитися фото, де позувала у міні-шортиках. Як можна зрозуміти, Христина вирішила зробити міні-відпустку у Карпатах.

"Три дні у Карпатах – силу величезну дають. І в Херсоні ЗСУ добре палять мости і, самі знаєте кого, б'ють", - написала Соловій.

"Повертаюся до справ натхненна та непереможна. Захищаємо Україну на своєму фронті кожен!", - додала зірка.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:

"Клас, я теж учора була в Карпатах", "Найкраща", "Ти кумедна", "Привіт із Туреччини. Слава Україні. Приїжджай до Стамбула, красуня".


Артём Батечко, politeka.net





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