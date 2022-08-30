Зірка "Сватів" Кошмал показала неймовірні вигини на заздрість українкам: "Це суперсила"

Зірка "Сватів" Кошмал показала неймовірні вигини на заздрість українкам: "Це суперсила"

Знаменита українська актриса театру та кіно, яку багато хто знає за роллю Женьки у серіалі "Свати" Ганна Кошмал продемонструвала свої пластичні вигини.

Анна Кошмал запала в серця багатьох шанувальників не лише завдяки своєму таланту, а й неймовірній відкритості та щирості. Зірка намагається постійно бути на зв'язку з фанатами та розповідати їй про своє життя.

Так цього разу вона вирішила пояснити українцям, що означає справжній спокій.

«Коли ми сумніваємося, ми часто уявляємо, що в нашій сутності бореться ангел на правому плечі та біс на лівому. Але насправді у нас борються голос розуму та серця (духу). І цей дисбаланс боротьби завжди виснажує нас до кінця. Розум говорить про наші страхи і можливе соціальне засудження, невдачі, недоліки або навпаки робить культ особистості, каже що ти не такий як інші, «виключна індивідуальність» з «виключними проблемами», тим самим відокремлює тебе від усього нового та прекрасного. А серце навпаки шепоче тобі, що ти не один, що є багато хто, хто переживає такий біль, разом його переживати легше, закликає до єдності, каже, що в тебе все вийде, тому що ти віриш у себе і свої сили, без жодних конструктивних причин, просто так, тому що ти є, тому що ти класний, тому що ти народився вже ідеальним»,

Актриса переконана, що коли розум і серце домовляються і вчаться жити в гармонії, тільки тоді людина відчуває, що таке справжній внутрішній спокій.

«Бажаю нам з вами цього самого внутрішнього спокою! Так ми зможемо більше любити, краще відрізняти істину від брехні, зможемо створювати нове та краще навіть на руїнах. Адже будувати – це суперсила мужніх та відважних?», - зазначила вона.


Ирина Юрченко, politeka.net





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