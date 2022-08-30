"Маленька перемога над собою": прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом

наташа Горова

Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової поділилася знімками зі спортзалу.

Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка деякий час жила за кордоном, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу прийомна дочка Потапа поділилася кадрами після занять у спортзалі та поділилася своїми думками.

На нових фотографіях Горова-молодша зняла себе після тренування. Перед камерою вона з'явилася у темному топі з білим рушником на плечі. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі немає макіяжу. При цьому на тілі дівчини скрізь татуювання, таке враження, що ними вкрите тіло.

У підписі до публікації Наташка написала: "Сьогодні в залі слухала підкаст і там жартома прозвучала така фраза: "єдине, що є веселе у спорті — це запостити його в соц.мережі". Усміхнулася. Зробила фото в залі. Усміхнулася ще раз. Зробила фото на вулиці. Але до цієї фрази коментар. А як же те саме чудове відчуття після тренування? Начебто маленька перемога над собою. А як же про те відчуття, що ти вже схуднув після першого тренування? Взагалі іноді можна справді результат побачити в дзеркалі, якщо дуже захотіти та дуже себе похвалити".


Галина Струс, politeka.net





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