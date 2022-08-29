Зірка "Кріпосної" Денисенко закликала не співати дифірамби росіянам, які втекли з рф: "Вони нічого не змінюють…"

Наталка Денисенко

Актриса Наталія Денисенко каже, що у нас свої герої, а російські демократи та ті, хто не підтримує режим путіна, мають бути героями для росіян.

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко вважає, можливо, поваги росіяни, які виїхали з росії, і заслуговують, проте нам не варто співати їм дифірамби і дякувати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для телеведучого Слави Дьоміна.

Вона розповіла, що мала період, коли вона ненавиділа всіх росіян. Але вирішила відмовитись від ненависті, адже це веде лише до хвороб. Тому актриса вирішила просто забути про всіх росіян і намагатися їх ігнорувати, навіть якщо вони виїхали з росії.

"Варто забувати про цих героїв, так, дякую їм, але у нас є важливіші справи, ніж співати їм дифірамби. Так, вони молодці, проте шанувати їх мають у їхній же країні", - зазначила Наталія Денисенко.

Актриса каже, що у нас свої герої, а російські демократи і ті, хто не підтримує режим путіна, мають бути героями для росіян. Адже українці побачили, що люди в росії, які виступають проти війни – не здатні навіть нічого змінити.

"Ми вже побачили, що навіть "хороші росіяни", які виступають проти війни і за Україну, вони нічого не змінюють… Ну що, Максим Галкін каже, ну дякую йому, але що, більше зброї нам за це дають? Ні, — наголосила Наталія Денисенко.


Александра Павленко, politeka.net





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