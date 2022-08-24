Барських спробував новою піснею зцілити душевні рани українців: "Навіть стало легше..."

Макс Барських

Вокаліст Макс Барських виконав пісню зворушливо, мелодійно, зумівши доторкнутися до серця українців.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських презентував нову пісню "Україна". Нова пісня артиста стала четвертим за рахунком україномовним треком з початку повномасштабного російського вторгнення та присвячена 31-й річниці незалежності України.

За словами співака, цією піснею він намагається зцілити рани, адже музика у цей складний час багатьом допомагає.

"Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і всі ми. Але напевно знаю, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії і проектуємо найсвітліші бажання. "Україна" - це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна - це родина, в якій люблять і розуміють", - прокоментував прем'єру Макс Барських.

Вокалист Макс Барских исполнил песню трогательно, мелодично, сумев прикоснуться к сердцам украинцев: "Да классно! Спасибо, Макс! Даже легче стало на душе от твоей песни", "Твоя музыка действительно сейчас помогает многим", "Твои песни помогают отвлечься от новостей о войне они вдохновляют на победу в твоих песнях всегда есть надежда и луч тепла", "Макс, вам надо писать и петь на украинском. Ваш тембр голоса невероятный!".


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницеюТоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."
Блок рекламы


Похожие новости
Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."
Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."
Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."
Документалка про зранених війною українців виробництва Німеччини та Польщі отримала нагороду в ЛокарноДокументалка про зранених війною українців виробництва Німеччини та Польщі отримала нагороду в Локарно
Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."
Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"
"Холостячка" Огнєвіч влаштувала спекотне тренування, вразивши українців: "Йог 10го левела""Холостячка" Огнєвіч влаштувала спекотне тренування, вразивши українців: "Йог 10го левела"
Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців: "Леся, яке гарне..."Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців: "Леся, яке гарне..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."
Коли мине війна. Настя Каменських надихнула українців новою піснею про справжнє коханняКоли мине війна. Настя Каменських надихнула українців новою піснею про справжнє кохання
Последние новости
Подгружаем последние новости