Барських спробував новою піснею зцілити душевні рани українців: "Навіть стало легше..."

Вокаліст Макс Барських виконав пісню зворушливо, мелодійно, зумівши доторкнутися до серця українців.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських презентував нову пісню "Україна". Нова пісня артиста стала четвертим за рахунком україномовним треком з початку повномасштабного російського вторгнення та присвячена 31-й річниці незалежності України.

За словами співака, цією піснею він намагається зцілити рани, адже музика у цей складний час багатьом допомагає.

"Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і всі ми. Але напевно знаю, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії і проектуємо найсвітліші бажання. "Україна" - це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна - це родина, в якій люблять і розуміють", - прокоментував прем'єру Макс Барських.

Вокалист Макс Барских исполнил песню трогательно, мелодично, сумев прикоснуться к сердцам украинцев: "Да классно! Спасибо, Макс! Даже легче стало на душе от твоей песни", "Твоя музыка действительно сейчас помогает многим", "Твои песни помогают отвлечься от новостей о войне они вдохновляют на победу в твоих песнях всегда есть надежда и луч тепла", "Макс, вам надо писать и петь на украинском. Ваш тембр голоса невероятный!".