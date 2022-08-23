"Холостячка" Мішина відповіла на хейт своєї вимови українською мовою: "А взагалі нічого ідеального!"

мішина ксенія

Популярна українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина відреагувала на різкий хейт з боку користувачів соціальної мережі.

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина розповідає про своє життя, ділиться враженнями та дивує інформацією про відпочинок. Не боїться артистка здатися різкою чи самовпевненою – вона чесно показує, якщо її ображають у мережі та відповідає публічно.

Цього разу тема торкнулася її помилок під час діалогів рідною українською мовою. Тому Ксенія вирішила відповісти:

«Дозвольте робити помилки в житті і стане легше! А взагалі нічого ідеального не приходить без помилок. Іноді я дуже швидко пишу і не встигаю виправляти, будьте добрішими!» – порадила Ксенія грубій жінці.

Другий коментатор підтримав Мишину і зауважив, що навіть під час роботи філологом не соромить нікого за якісь помилки під час навчання людини, адже так можна відбити будь-яке бажання вивчити рідну мову.

Перебуваючи на відпочинку, Ксенія також вирішила показати, що не забуває про ранкові ритуали, намагається підтримувати баланс і займається медитацією.

«Мого щоранку обов'язково починається з вакууму. Це дуже корисна вправа для вашого живота. Щоб він був плоский, м'язи прокачані, та й запуск системи зранку дуже потрібний. Впевнена, що справжня жіночність розвивається, коли ти все робиш для себе», - сказала Мішина.


Дарина Силина, politeka.net





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