"Я був іншої думки про нього": Галкін, який виїхав з росії, здивував новим вчинком

Відомий російський гуморист і чоловік Пугачової Максим Галкін з'явився на сцені у синьо-жовтому костюмі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram артиста, у жовтих штанах та синьому піджаку Галкін вийшов до публіки у Варшаві (Польща). Більше того, сцену освітлювали синьо-жовті софіти.

У коментарях до кадрів Галкіна дякують за підтримку України, за «стильний образ» та талановитий виступ. На відео можна побачити, що публіка прощалася з артистом, який виїхав з Росії після її повномасштабного військового вторгнення в Україну, бурхливими оплесками.

«Макс, красаво!», «Людина», «Макс, звичайно, здивував мене. Красава», «Дякую, що залишився людиною, Максиме», «Чесно кажучи, я був іншої думки про нього. Зараз поважаю за принципову позицію», - коментують відео користувачі соцмереж.

"Козел! (...) Їдь у свій Засранськ, і там відпочивай! (...) Коли дітей гублять, свої в Монако відпочивають?!" - Кричали Кіркорову перехожі, що помітили його в Монако.