У Франції видали двотомник Грушевського

З’явилось франкомовне видання «Нарису історії українського народу» Михайла Грушевського. Про нову книгу у тамтешньому видавництві Крістофа Шомана повідомив перекладач дослідження українського історика, Дмитро Чистяк.

“Тепер для франкомовного читача приступна капітальна панорама української історії до поч. ХХ ст., що допоможе відповісти на ключові питання про багатовікову боротьбу українства за самоствердження, про нашу мову та культуру, про наші взаємини з європейською цивілізацією - на противагу численним спекулянтам із ворожого табору», – зазначив перекладач книги, яку можна придбати за посиланням.