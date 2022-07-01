У Франції сталася трагедія з п'ятирічною дитиною-біженцем з України

П'ятирічного українського біженця у Ніцці збив чоловік на електроскутері, після чого він загинув. Це сталося у середу, 29 червня, а хлопчик помер від отриманих травм у четвер, 30 червня, інформує Апостроф.

Про це повідомили в The Guardian з посиланням на інформацію французької поліції.

Біженці з України, дитина та його мати, переходили Англійську набережну в Ніцці, що виходить на Середземне море по пішоходному переходу, коли хлопчика збив 40-річний чоловік на електроскутері, який їхав з перевищенням швидкості. Унаслідок цього чоловік не зміг уникнути зіткнення.

У зв'язку з трагедією мер Ніцци Крістіан Естрозі виразив свої співчуття у твіттері та побажав батькам дитини "багато мужності у цьому випробуванні".


Ліза Бровко, Апостроф





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