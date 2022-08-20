Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зачарувала виглядом в одній футболці: "Приголомшлива красуня..."

Ірина сопонару

Акторка Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", вразила виглядом в одній футболці, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку війни виїхала з України та жила деякий час у Лондоні. А нещодавно Сопонару повернулася назад до України, повернувшись до гри у театрі та зйомок у проектах. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото. на якому позувала в одній футболці.

"Я не розумію, як це Марта Адамчук робить? Дякую тобі подруга, ти мене бачиш красивіша, ніж бачу себе я…", - написала Сопонару під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дітка", "Приголомшлива красуня", "Ірочка, обожнюю", "Подруга почула тебе", "Іриш, ти просто чудова", "Люблю тебе. Ти прекрасна. Обіймаю тебе, Ірина. І доброго дня", "А ми розуміємо , що Марта Адамчук може дякувати такій чудовій моделі. Така мініатюрна світленька Ірина Сопонару гарна і спокуслива. Це була б чудова холостячка".


Артём Батечко, politeka.net





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