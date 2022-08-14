"Холостячка" Огнєвіч влаштувала спекотне тренування, вразивши українців: "Йог 10го левела"

Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич показала, як тренується, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка посідала третє місце на міжнародному конкурсі "Євробачення", а також перемогла на шоу "Маска". А минулого року співачка наважилася піти на шоу "Холостячка" у пошуках своєї другої половинки. На проекті переміг бізнесмен Андрій Задворний, але він одразу кинув зірку після закінчення зйомок проекту. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата поділилася кадрами у своєму сторісі, де влаштувала тренування на килимку перед ноутбуком. Зірка була в топіці та штанах, вражаючи своєю працьовитістю.

"Йог 10-го левела. Таня підтвердить", - написала Злата, вихваляючись своєю гнучкістю.

Варто зазначити, що Огневич, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка навіть показала обстріляне авто, яким їздила виступати перед українськими захисниками.

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч розкрила українкам свій топ зіркового макіяжу


Артём Батечко, politeka.net





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