Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війни

Тіна Кароль стала ангелом-охоронцем для сім'ї з Маріуполя, яка втратила все, але змогла вижити. Весь світ дізнався про хлопчика на ім'я Єгор, який сидів у підвалі, вів щоденник війни. Хлопчик розповідав про все, що бачив, був тяжко поранений, втратив бабусю, тата, двох собак та рідне місто, але вижив, і дивом опинився у Києві.

Дізнавшись історію родини Єгора, українська співачка Тіна Кароль вирішила допомогти їм. Через представника зірка зв'язалася з мамою хлопчика, щоб дізнатися, чи є де їм жити. Отримавши відповідь, виконавиця вирішила подарувати їм квартиру.

"(Менеджер співачки) сказав, що Тіна читає на концертах щоденник (Єгора). Він запитав, чи є де нам жити. Я сказала, що ні, і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", - згадує Олена – мама хлопчика.

У ході спілкування, Тіна Кароль та родина Єгора визначилися з регіоном, обравши мальовниче невелике містечко Бурштин в Івано-Франківській області. Співачка придбала квартиру в тихому краї поряд з озером та лісом. Зараз там тривають усі підготовчі роботи. Артистка також придбала для Єгора, його мами та сестри всі необхідні меблі.

З 1 вересня діти підуть до місцевої школи – Єгор до третього класу, а Вероніка – до дев'ятого.

З початку повномасштабної війни Тіна Кароль дає благодійні концерти по всьому світу та передає кошти на допомогу Україні.

Нагадаємо, схудла Тіна Кароль у топі з глибоким декольте невдало підкреслила груди.