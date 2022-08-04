Ярославський з "Майстер Шеф" влаштував випробування для м'язів, гарячі кадри: "Доброго ранку..."

Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", вразив своєю силою під час тренування.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка після початку війни активно зайнялася проведенням благодійних вечорів, а також пише книгу про українську кухню разом із Ольгою Мартинівською. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де активно веде блог, ділячись смачними рецептами і показує кадри з особистого життя.

А цього разу Володимир показав, як тренується у спортзалі. Ярославський висів на турніку і піднімав ноги, вражаючи своєю працьовитістю.

"Доброго ранку. Спорт. 81.8", - написав Ярославський у публікації.

Варто відзначити, що зірка нещодавно поскаржився на зайву вагу, демонструючи свій живіт. Тому 81.8 – це швидше за все вага шеф-кухаря, з яким він почав довгий процес схуднення.

Повідомлялося, що Володимир Ярославський вирішив показати спільне фото із Ольгою під час організації вечора, поділившись знімком в Інстаграм.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ви неймовірні!" скільки роботи та стільки сил, ви молодці”.

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