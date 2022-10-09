У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри

У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри

У військовослужбовця полку "Азов", тернополянина В'ячеслава Білого, якого нещодавно звільнили з російського полону, народився первісток.

Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Вітаю мужнього захисника Маріуполя, військовослужбовця полку "Азов", тернополянина В'ячеслава Білого та його дружину Олену з народженням первістка.

Нещодавно В'ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім'ї. Бажаю малюку міцного здоров'я, Божого благословення, щасливого дитинства і мирного неба!", – пише Надал.

Дружина азовця Олена опублікувала відео у своєму instagram, на якому В'ячеслав тримає новонародженого сина.


Алексей Ионов, politeka.net





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