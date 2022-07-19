Отримав повістку і втік: у Генпрокуратурі повідомили, скільки років тепер загрожує ухилисту

Отримав повістку і втік: у Генпрокуратурі повідомили, скільки років тепер загрожує ухилисту

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 31-річного мешканця Дніпропетровської області за фактом ухилення від призову на військову службу.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру, військовозобов’язаний, у кінці березня переїхав на Прикарпаття, де отримавши повістку, ухилився від призову на військову службу під час загальної мобілізації в період воєнного стану.

призов, мобілізація ЗСУ

«Після порушення щодо нього кримінального провадження, зловмисник переховувався від органів досудового розслідування. Правоохоронцям вдалось розшукати та затримати його 07.07.2022 року на Дніпропетровщині», - йдеться у повыдомленны прокуратури.

Додамо, що згідно ст.336 КК України за ухилення від призову за мобілізацією – передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку під час мобілізації для деяких категорій українців.

Так, народні депутати підтримали за основу проект закону №7481, яким передбачається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.


Катерина Петренко, politeka.net





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