Alyona Alyona показала, як запалювала на концерті, стривоживши українців: "Бережи себе..."

Alyona Alyona, алена

Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, як сходила на концерт, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупантами. Зараз Alyona Alyona знаходиться в Європі і вирішила показати, чи сходила на концерт Asap Rocky, поділившись відповідним відео у своєму блозі.

"Як я сходила на концерт Asap Rocky", – підписала відео зірка.

На кадрах можна побачити тисняву та репершу, яка намагається пробратися ближче до сцени. Також артистка наголосила, що прапор Asap Rocky не взяв.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ох Альона - ти нам потрібна ціла і неушкоджена. Бережи себе і не лізь більше в такий натовп", "у вас набагато кращі і душевні концерти", "Капець ... дійсно ... тиснуть один одного, задихаючись ... заради чого? Тю", " Я вже не бачу сенсу показувати наш прапор... Нас, українців, світ не чує...".


Артём Батечко, politeka.net





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