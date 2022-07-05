Улюбленка Вакарчука Соловій у вбранні із вирізом полонила справжньою красою: ефектні кадри

Кристина Соловий

Співачка Христина Соловій, учасниця "Голосу країни", де була у команді Святослава Вакарчука, показала ефектний образ, поділившись на фото.

Як пише Politeka.net , Христина Соловій – відома українська співачка. Артистка прославилася завдяки участі у проекті "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Не забуває Христина і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Соловій з'явилася разом із вирізом. Зверху співачка накинула прапор, а образ доповнила вінком на голові.

"Європейці часто питають, звідки у нас така сила. Чому і за що ми вирішили боротися? Як виявилося, пояснити європейцями такі прості для нас речі, і щоб вони зрозуміли нас - зовсім не просто. Іноді піснею, музикою виходить краще донести те, що не передати просто словами. Окрім своїх авторських хітів, завдяки яким я здебільшого відома європейській публіці, я виконую багато народних пісень, через які і приходить розуміння у європейців", - написала Соловій.

Напомним, любимицу Вакарчука Соловий засняли в мини во время прогулки, жаркий кадр

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А ще Politeka писала, що улюблениця Вакарчука у Франції відвідала могилу легендарного борця за незалежність України


Артём Батечко, politeka.net





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