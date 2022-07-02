"Ходить морди б'є": Зібров розкрив, чи зберегла Гросу стосунки з коханим-росіянином
Наразі обидва перебувають на Буковині.
Аліна Гросу зберегла стосунки зі своїм коханим – російським актором Романом Полянським.
Про те, чим зараз займається пара, розповів співак Павло Зібров. Після початку повномасштабного вторгнення Росії артист разом зі своєю дружиною вирушив на Буковину. Там Зібров зустрівся з Аліною Гросу.
З початку війни співачка зайнялася волонтерством та допомогою українським захисникам. Весь цей час вона нічого не говорила про російського актора Романа Полянського, з яким почала зустрічатися до війни. Дехто припускав, що пара могла розлучитися.
Однак Зібров розкрив, що Роман вирушив на Буковину разом із Аліною та зайняв проукраїнську позицію.
"Він молодець. Він росіянин, і я розумію, що внутрішньо йому важко перебувати на Буковині, на Заході України. Але ж він патріот! Він ходить морди б'є, якщо хтось слово скаже проти України», - похвалив Полянського Зібров.
Він також вважає, що Роман та Аліна – чудова пара.
«У них гарна, дружня українська родина. Він наш хлоп!», - заявив співак.