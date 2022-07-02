"Ходить морди б'є": Зібров розкрив, чи зберегла Гросу стосунки з коханим-росіянином

Аліна гросу, роман Полянський

Наразі обидва перебувають на Буковині.

Аліна Гросу зберегла стосунки зі своїм коханим – російським актором Романом Полянським.

Про те, чим зараз займається пара, розповів співак Павло Зібров. Після початку повномасштабного вторгнення Росії артист разом зі своєю дружиною вирушив на Буковину. Там Зібров зустрівся з Аліною Гросу.

З початку війни співачка зайнялася волонтерством та допомогою українським захисникам. Весь цей час вона нічого не говорила про російського актора Романа Полянського, з яким почала зустрічатися до війни. Дехто припускав, що пара могла розлучитися.

Алина Гросу, Роман Полянский

Однак Зібров розкрив, що Роман вирушив на Буковину разом із Аліною та зайняв проукраїнську позицію.

"Він молодець. Він росіянин, і я розумію, що внутрішньо йому важко перебувати на Буковині, на Заході України. Але ж він патріот! Він ходить морди б'є, якщо хтось слово скаже проти України», - похвалив Полянського Зібров.

Алина Гросу, Роман Полянский

Він також вважає, що Роман та Аліна – чудова пара.

«У них гарна, дружня українська родина. Він наш хлоп!», - заявив співак.


Дарья Волкова, politeka.net





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