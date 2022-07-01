Чекала до останнього: Лілія Подкопаєва висловилася про зраду своєї куми Лорак

Українська співачка Ани Лорак, яка ще нещодавно лише відмовчувалася з приводу війни в рідній країні, а днями засвітилася на вечірці у путініста Філіпа Кіркорова, розчарувала свою куму і колись найкращу подругу Лілію Подкопаєву. Чемпіонка зі спортивної гімнастики зізналася, що зрада Лорак стали для неї справжнім ударом.

"Я нічого їй не писала. Ні Ані Ані Лорак, ні її представник не зробили ніякої заяви, тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити. На жаль. Я все чекала, тому що кожен голос має значення. Голос із такою кількістю прихильників – це такий щит, який треба було виставити, тому що кожного дня вмирають діти, і ми, як мами, не можемо цього дозволити", - сказала Лілія у розмові зі Славою Дьоміним.

Українська спортсменка також розповіла, що до останнього чекала, що співачка припинить мовчання і почне говорити про масові вбивства в Україні, скоєні російськими загарбниками. Однак дива не сталося, і уродженка Чернівців обрала гроші та кар'єру, забувши, що таке совість та честь.

"Я чекала. Це для мене дуже болюча тема, тому що багато років дружби. Це моя краща подруга, це людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку. Чесно кажучи, я чекала до останнього, але коли минуло три місяці і була повна тиша – мене це просто вбило", - сказала Подкопаєва, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нещодавно Лілія зізналася, що через цю ситуацію повністю припинила спілкування зі своєю кумою Лорак. "Маски знято. Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємось", - заявила чемпіонка за лаштунками одного із благодійних концертів, який проходив у Нью-Йорку на підтримку нашої держави.

Фото: instagram.com/__ani_lorak

Нагадаємо, у березні Ані Лорак опублікувала пост у соціальних мережах, у якому закликала зупинити війну. Проте вона нічого не сказала про країну-окупанта РФ.

"Мої любі брати та сестри! В Україні триває ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше - діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!" – написала тоді вона.

Після цього артистка не робила жодних заяв, продовжуючи мовчки спостерігати за тим, як у її рідній Україні щодня гинуть люди.


Любов Блажко, Апостроф





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