Ця пісня для вас: фронтмен Imagine Dragons емоційно звернувся до українців на концерті у Польщі

Ден Рейнольдс із американського гурту Imagine Dragons, який раніше підняв прапор України на концерті у Празі, цього разу знову підтримав українців. Музикант виступив на фестивалі Opener у Польщі, де виголосив емоційну промову, інформує Апостроф .

Артист розповів, що читав листи людей, які постраждали через російську агресію. Після чого зізнався, що відчуває всередині почуття безпорадності, бо може підтримати український народ лише своєю творчістю. Відповідне відео вже з'явилося у мережі.

"Чудовим людям з України. Так багато з них втратили свої домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти вмирають, чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати? Я почуваюся безпорадно", - сказав співак зі сцени.

"Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші родини будуть у безпеці і настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України", – звернувся виконавець до шанувальників, від яких отримував листи.

Фото: instagram.com/imaginedragons

Всі ці слова Рейнольдс говорив дуже емоційно: він увесь час тяжко видихав, відвертався від мікрофона, а його голос тремтів. Після потужної промови, присвяченої українцям, артист виконав пісню Alphaville Forever Young.