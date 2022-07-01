Ця пісня для вас: фронтмен Imagine Dragons емоційно звернувся до українців на концерті у Польщі

Ден Рейнольдс із американського гурту Imagine Dragons, який раніше підняв прапор України на концерті у Празі, цього разу знову підтримав українців. Музикант виступив на фестивалі Opener у Польщі, де виголосив емоційну промову, інформує Апостроф.

Артист розповів, що читав листи людей, які постраждали через російську агресію. Після чого зізнався, що відчуває всередині почуття безпорадності, бо може підтримати український народ лише своєю творчістю. Відповідне відео вже з'явилося у мережі.

"Чудовим людям з України. Так багато з них втратили свої домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти вмирають, чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати? Я почуваюся безпорадно", - сказав співак зі сцени.

"Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші родини будуть у безпеці і настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України", – звернувся виконавець до шанувальників, від яких отримував листи.

Фото: instagram.com/imaginedragons

Всі ці слова Рейнольдс говорив дуже емоційно: він увесь час тяжко видихав, відвертався від мікрофона, а його голос тремтів. Після потужної промови, присвяченої українцям, артист виконав пісню Alphaville Forever Young.

Imagine Dragons - популярний американський рок-гурт, який вже кілька разів виступав в Україні. Після початку повномасштабної війни музиканти підтримали нашу країну. Вони скасували концерти в РФ та брали участь у благодійному марафоні Save Ukraine.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Відстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документиВідстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документи
"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє
"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе
Всі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУВсі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУ
"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Блок рекламы


Похожие новости
"Це просто жесть": Булітко з "Дизель шоу" вразила українців кадрами з місця трагедії"Це просто жесть": Булітко з "Дизель шоу" вразила українців кадрами з місця трагедії
Лорак розплакалася через ненависть українців до неї, Дьомін видав деталі: "Сиділа в Києві і не розуміла..."Лорак розплакалася через ненависть українців до неї, Дьомін видав деталі: "Сиділа в Києві і не розуміла..."
Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»
Бен Стіллер після Львова відвідав Київ та підтримав українців, які рятуються від війниБен Стіллер після Львова відвідав Київ та підтримав українців, які рятуються від війни
Монатік у Варшаві заговорив про синів і розлютив українців: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!"Монатік у Варшаві заговорив про синів і розлютив українців: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!"
Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив українців новою заявою: "А тепер просто вдумайтеся...""Майстер Шеф" Клопотенко вразив українців новою заявою: "А тепер просто вдумайтеся..."
Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"
Перед многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг УкраиныПеред многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг Украины
Сын Леннона впервые исполнил легендарную песню своего отца Imagine: «Война с Украиной – это невероятная трагедия»Сын Леннона впервые исполнил легендарную песню своего отца Imagine: «Война с Украиной – это невероятная трагедия»
Последние новости
Подгружаем последние новости