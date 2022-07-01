Влітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗ

ВООЗ закликає продовжувати ізолювати себе у разі симптомів, схожих на коронавірус та носити маску в громадських місцях. Водночас наразі майже всі європейські країни фіксують збільшення зараження підштамом Омікрону ВА.5, передає France 24.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили в четвер, 30 червня, що цього літа в Європі очікують "високий рівень" Covid-19 і закликали уважно стежити за вірусом після потроєння щоденних випадків протягом місяця.

"Оскільки країни по всій Європі підняли соціальні заходи, які були втілені, вірус розповсюджується на високому рівні протягом літа", - сказав AFP, директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

"Вірус не зникає лише тому, що країни перестають його спостерігати. Він продовжує поширюватися, він продовжує змінюватися, і він все ще вбиває", - сказав він у письмовій заяві AFP.