Влітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗ
Попри те, що в більшості країн відмінили раніше запроваджені обмеження, вірус нікуди не зник і люди продовжують помирати, інформує
ВООЗ закликає продовжувати ізолювати себе у разі симптомів, схожих на коронавірус та носити маску в громадських місцях. Водночас наразі майже всі європейські країни фіксують збільшення зараження підштамом Омікрону ВА.5,
У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили в четвер, 30 червня, що цього літа в Європі очікують "високий рівень" Covid-19 і закликали уважно стежити за вірусом після потроєння щоденних випадків протягом місяця.
"Оскільки країни по всій Європі підняли соціальні заходи, які були втілені, вірус розповсюджується на високому рівні протягом літа", - сказав AFP, директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.
"Вірус не зникає лише тому, що країни перестають його спостерігати. Він продовжує поширюватися, він продовжує змінюватися, і він все ще вбиває", - сказав він у письмовій заяві AFP.