На Рівненщині дитина потонула у надувному басейні

У селі Колодязне на Рівненщині близько 20-ї вечора 29 червня дорослі помітили зникнення 4-річного сина. Хлопчик із багатодітної родини, де виховуються 6 дітей. Батьки та сусіди почали шукати дитину.

"Сусід також допомагав у пошуках, він і знайшов дитину на дні басейну. Хлопчика дістали і почали реанімувати, проте ці спроби були безуспішними. Не змогли реанімувати медики, які прибули за викликом", - розповіла прес-офіцер поліції Катерина Загурська.

Надувний басейн, у якому загинула дитина, має глибину понад метр, а завширшки три метри.

Прес-офіцер повідомила, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст. 115 КК України.

Раніше у селі Княжичі Броварського району Київської області з вікна на третьому поверсі випала дворічна дитина. На жаль, отримані травми виявилися несумісними із життям.