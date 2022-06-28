"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє

Український артист Олексій Завгородній (Позитив) розповів про групу MOЗGI після відходу з продюсерського центру Потапа.

Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній - відомий український артист. Зірка разом з Мішель Андраде нещодавно оголосили, що припиняють співпрацю з продюсерським центром Потапа і тепер самостійні артист. Артисти в останньому інтерв'ю "Зірковому шляху" поділилися емоціями.

"Гурт MOЗGI розпався?", - звучало заголовок публікації.

"Є ідеї пісень і що далі робити з цією групою. Я думаю, що MOЗGI... не хочеться, щоб вони перестали існувати, тому що це був наш тандем. Ми можемо бути окремими артистами, але це чоловіча банда, яка повинна існувати", - процитував "Зірковий шлях Олексія.