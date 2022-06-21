У Дніпрі рятують життя дівчинки, яка впала у вигрібну яму: "Батьки пиячили"

Дворічна дівчинка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.

Інцидент стався в Петриківському районі 19 червня, повідомляє «Дніпро Оперативний».

За словами головлікаря Лариси Биданцевої, виклик на пульт швидкої надійшов близько 20: 05 і вже через 9 хвилин лікарі були на місці.

Коли бригада медиків Лівобережної підстанції Кам\'янської станції обласного центру ЕМП і МК прибула на місце події, дівчинку витягли, але ніхто толком не міг пояснити, скільки вона пробула серед нечистот. Дитина залишалася непритомною з поверхневим диханням, тому постраждалу довелося госпіталізувати.

На даний момент дитина знаходиться в реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні Дніпра. Стан маленької пацієнтки важкий, констатують лікарі.