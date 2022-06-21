У Дніпрі рятують життя дівчинки, яка впала у вигрібну яму: "Батьки пиячили"

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Дворічна дівчинка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.

Інцидент стався в Петриківському районі 19 червня, повідомляє «Дніпро Оперативний».

За словами головлікаря Лариси Биданцевої, виклик на пульт швидкої надійшов близько 20: 05 і вже через 9 хвилин лікарі були на місці.

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Коли бригада медиків Лівобережної підстанції Кам\'янської станції обласного центру ЕМП і МК прибула на місце події, дівчинку витягли, але ніхто толком не міг пояснити, скільки вона пробула серед нечистот. Дитина залишалася непритомною з поверхневим диханням, тому постраждалу довелося госпіталізувати.

На даний момент дитина знаходиться в реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні Дніпра. Стан маленької пацієнтки важкий, констатують лікарі.

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Алексей Ионов, politeka.net





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