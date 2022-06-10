"Майстер Шеф" Клопотенко вразив українців новою заявою: "А тепер просто вдумайтеся..."

Евгений Клопотенко

Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко объяснил, почему гордится быть украинцем.

На своей странице в Instagram звезда рассказал об очень показательном факте, как украинцы ведут себя в его ресторане в Ивано-Франковске.

"Держите немного вдохновляющего. В нашем с Инной Поперешнюк бистро есть меню №2. По этому меню мы бесплатно готовим для украинцев, которые не имеют возможности купить себе обед", — пояснил Клопотенко и добавил, что также параллельно с этим в заведении запустили опцию, когда гости могут оплатить для кого-то тот же обед.

"А теперь просто вдумайтесь в эти цифры: за 3 месяца работы мы приготовили таких 25 000 обедов. И из них 1500 были оплачены другими украинцами, которые пришли к нам поесть по основному меню и захотели помочь тем, кто в этом нуждается", — рассказал шеф-повар.

Звезда "Мастер Шеф" убежден, что это огромная цифра в рамках одного заведения, но если перебросить ее на масштабы всей страны — то это и есть ключ к непобедимости украинцев.

"Потому что так или иначе каждый украинец травмирован войной, но при том большинство находит свой собственный способ помочь другим украинцам. Деньгами, едой, прибежищем, информационно, подвезти, поделиться любовью - во что бы то ни стало. Украинцы - сила. Горжусь быть частью этой нации", — признается Клопотенко.

Евгений Клопотенко


Тарас Галушко, politeka.net





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