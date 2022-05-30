Полякова в просвечивающейся водолазке вспомнила, что для нее важно: "Как же хороша, чертовка!"

Оля Полякова

Оля Полякова вспомнила, какие знаковые события произошли с ней в Киеве.

Как пишет Politeka.net, популярная певица поздравила украинскую столицу с Днем города в своем Инстаграм.

В посте Полякова призналась, что самые счастливые события в жизни происходили с ней именно в Киеве.

«Мой Киев! Мы познакомились 23 года назад, я приехала учиться и осталась! Здесь я встретила свою судьбу, здесь родились мои дети, здесь сложилась моя карьера, здесь я нашла свое счастье, и сейчас в разлуке с Киевом, очень скучаю, и знаю что нет более красивого и родного места на земле! С днем рождения Город силы!!! Скоро увидимся!!», - написала певица.

Она поделилась снимками, в которых прогуливалась по улицам Киева в джинсах, ветровке и полупрозрачной водолазке. Дополняли образ певицы большие стильные очки.

Поклонники певицы оценили фото.

«Выглядите роскошно!», «Ну как же хороша, чертовка! Наша!», «Оля, все будет Украина», «Красавица», - пишут люди в комментариях.


Дарья Волкова, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в АнглиюАндрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии
Блок рекламы


Похожие новости
Полякова без яркого макияжа и лишнего пафоса показала, какая она перед концертами: кадрыПолякова без яркого макияжа и лишнего пафоса показала, какая она перед концертами: кадры
"Маруся, родная": Полякова показала "нежности" с Ефросининой, фото"Маруся, родная": Полякова показала "нежности" с Ефросининой, фото
"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры
Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."
Хочу увидеть мужа: Оля Полякова заговорила о возвращении в УкраинуХочу увидеть мужа: Оля Полякова заговорила о возвращении в Украину
Оля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в УкраинеОля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в Украине
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Полякова объяснила, зачем дала интервью Собчак: "Я все делаю правильно"Полякова объяснила, зачем дала интервью Собчак: "Я все делаю правильно"
Счастье, что мы не свернули на дачу: Лилия Ребрик вспомнила, как с семьей уезжала из КиеваСчастье, что мы не свернули на дачу: Лилия Ребрик вспомнила, как с семьей уезжала из Киева
Оля Полякова в украинском платье исполнила гимн Украины на стадионе в ГрецииОля Полякова в украинском платье исполнила гимн Украины на стадионе в Греции
Последние новости
Подгружаем последние новости