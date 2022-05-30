Полякова в просвечивающейся водолазке вспомнила, что для нее важно: "Как же хороша, чертовка!"

Оля Полякова вспомнила, какие знаковые события произошли с ней в Киеве.

Как пишет Politeka.net, популярная певица поздравила украинскую столицу с Днем города в своем Инстаграм.

В посте Полякова призналась, что самые счастливые события в жизни происходили с ней именно в Киеве .

«Мой Киев ! Мы познакомились 23 года назад, я приехала учиться и осталась! Здесь я встретила свою судьбу, здесь родились мои дети, здесь сложилась моя карьера, здесь я нашла свое счастье, и сейчас в разлуке с Киевом , очень скучаю, и знаю что нет более красивого и родного места на земле! С днем рождения Город силы!!! Скоро увидимся!!», - написала певица.

Она поделилась снимками, в которых прогуливалась по улицам Киева в джинсах, ветровке и полупрозрачной водолазке. Дополняли образ певицы большие стильные очки.

Поклонники певицы оценили фото.

«Выглядите роскошно!», «Ну как же хороша, чертовка! Наша!», «Оля, все будет Украина», «Красавица», - пишут люди в комментариях.