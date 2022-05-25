Не собираюсь вступать в ВСУ: Эктор Хименес-Браво объяснил, зачем взял в руки оружие

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который приступил к военным учениям на полигоне, рассказал, почему решил взять в руки оружие. По его словам, роSSийские оккупанты могут снова вернуться в те регионы Украины, которые покинули, поэтому нужно быть готовыми к встрече с врагом в своем дворе.

"Другое время – другие умения. На выходных начал обучаться военному делу. Я обычный гражданин, бизнесмен, лидер мнений, у которого дом в Ирпене. И мне стало страшно за свою жизнь и близких, когда я представил, что мог быть 24 февраля дома. Это может повториться", - написал кулинар в своем блоге в Instagram, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Поэтому я начинаю уделять время навыкам, которые нужны для защиты. Я считаю, что если каждый в Украине пройдет такой курс, россия сюда больше не придет. Потому что как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить при патрулировании или разгоне митингов? Орки, конечно, тупые, но не настолько", - продолжил высказывать свое мнение Эктор.

Хименес-Браво также отметил, что надел военную форму не для фотосессий и видео "для галочки". Он уверен, что каждый украинец должен быть готов к тому, чтобы при необходимости защитить свою жизнь и жизнь своих родных.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Это не пиар, я не собираюсь вступать в ВСУ или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий. Я не вожу с собой автомат и не снимаю видео "для галочки". Это моя жизнь, которую я хочу защитить. Я уверен, что каждый украинец должен задуматься об этом, поскольку орки могут вернуться в наш дом (даже если сейчас вы уже чувствуете безопасность). И мы встретим их по-другому. Защиту от ракет нам обеспечит ВСУ, а мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе. Встретить с сюрпризом и свинцом", - заявил кулинар.

Эктор считает, что в это непростое для нашего государства время лучшее, что могут сделать украинцы, - сплотиться и перестать жаловаться. В таком случае победа наступит гораздо быстрее.

"Мы должны сплотиться и не жаловаться на власть. Нас 40 миллионов, а руководства несколько сотен. Ни одна страна (кроме США, наверное) не была бы готова воевать с Россией на 100%. Сколько бы денег мы не выделяли на армию и какая бы коррупция не была в стране", - подытожил он.


Любовь Блажко, Апостроф

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