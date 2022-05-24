Брат Кати Осадчей вернулся в Киев во время войны

Украинская ведущая Катя Осадчая имеет младшего брата, который в основном живет и работает в США . Несмотря ни на что, даже на войну, Владимир решил вернуться на родину и показал кадры из цветущего Киева .

Насколько известно, младший брат украинской звезды построил успешную карьеру за границей. Он занимается спортом, много путешествует и обучает детей и взрослых вейкбордингу и вейксерфингу. Недавно его ученица даже получила золото на Чемпионате Украины.

Скорей всего у Владимира Осадчего есть вид на жительство в США – "грин-карта". А потому, приехав в Украину, у брата несменной ведущей программы "Светская жизнь" есть все права законно покинуть территорию страны даже во время военного положения.

Из Киева Владимир периодически делится кадрами.

"Просто очередная воздушная тревога, на которую большинство здесь даже не обращают внимания", - отметил брат Кати Осадчей, побывав в центре столицы.

Также он показал снимок, на котором киевляне беззаботно прогуливаются по городу и сидят в кафе. Жизнь понемногу возвращается в нормальное русло (если все происходящее в стране можно назвать нормальным).

Между тем с первых дней войны брат украинской ведущей выступает против агрессии РоSSии, помогает собирать деньги на помощь украинским беженцам, а также на амуницию для бойцов ВСУ.