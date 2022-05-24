Брат Кати Осадчей вернулся в Киев во время войны

Украинская ведущая Катя Осадчая имеет младшего брата, который в основном живет и работает в США. Несмотря ни на что, даже на войну, Владимир решил вернуться на родину и показал кадры из цветущего Киева.

Призывного возраста брат Кати Осадчей вернулся в Киев

Насколько известно, младший брат украинской звезды построил успешную карьеру за границей. Он занимается спортом, много путешествует и обучает детей и взрослых вейкбордингу и вейксерфингу. Недавно его ученица даже получила золото на Чемпионате Украины.

Скорей всего у Владимира Осадчего есть вид на жительство в США – "грин-карта". А потому, приехав в Украину, у брата несменной ведущей программы "Светская жизнь" есть все права законно покинуть территорию страны даже во время военного положения.

Из Киева Владимир периодически делится кадрами.

"Просто очередная воздушная тревога, на которую большинство здесь даже не обращают внимания", - отметил брат Кати Осадчей, побывав в центре столицы.

Призывного возраста брат Кати Осадчей вернулся в Киев

Также он показал снимок, на котором киевляне беззаботно прогуливаются по городу и сидят в кафе. Жизнь понемногу возвращается в нормальное русло (если все происходящее в стране можно назвать нормальным).

Между тем с первых дней войны брат украинской ведущей выступает против агрессии РоSSии, помогает собирать деньги на помощь украинским беженцам, а также на амуницию для бойцов ВСУ.

Напомним, Катя Осадчая спустя два с половиной месяца войны вернулась в Киев и показала кадры из своего загородного дома.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит
Блок рекламы


Похожие новости
Дежурю на входе в дом: Виталий Козловский рассказал, чем занимается во время войныДежурю на входе в дом: Виталий Козловский рассказал, чем занимается во время войны
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
Мощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсияМощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсия
Заминированные территории: в КГГА назвали самые опасные районы КиеваЗаминированные территории: в КГГА назвали самые опасные районы Киева
Под Киевом горе-мать привлекла к мародерству малолетнюю дочь: фото и видеоПод Киевом горе-мать привлекла к мародерству малолетнюю дочь: фото и видео
Зоопарк в Киеве снова расцветает после боев за столицу: эксклюзивные фотоЗоопарк в Киеве снова расцветает после боев за столицу: эксклюзивные фото
Кровавая "жатва" под Киевом продолжается: еще два человека подорвались на минахКровавая "жатва" под Киевом продолжается: еще два человека подорвались на минах
Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под КиевомИлона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев: "Это очень красивый город..."Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев: "Это очень красивый город..."
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
Последние новости
Подгружаем последние новости