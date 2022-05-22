MELOVIN дал совет артистам с русскоязычными песнями: "Вызывает негативные эмоции"

меловин, MELOVIN, Константин Бочаров, скрин

Украинский певец MELOVIN высказался по поводу выступления украинских артистов на русском языке.

Как пишет Politeka.net, 25-летний Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) выразил свою позицию в интервью Славе Демину.

На вопрос о том, будет ли он в будущем исполнять песни на русском языке, MELOVIN со смехом заявил, что личного у него проблем в этом плане нет, ведь в его репертуаре всего одна такая песня.

Что касается других украинских артистов, певец считает, что им в будущем было бы желательно пересмотреть свой репертуар и перевести песни на украинский язык.

Melovin меловин

«Я думаю, что можно было бы их перевести и не петь на русском языке. Вообще русский язык и у меня, и у всех моих друзей, и у всей моей семьи, и у всех моих русскоязычных друзей сейчас вызывает очень негативные эмоции», - признался артист.

Он рассказал о том, что накануне с ним в Польше произошел курьезный случай. Они ехали на пароходе с друзьями, а за ними сидела русскоязычная компания. Услышав украинскую речь, русскоязычные начали их провоцировать и обвинять в том, что война началась из-за них. Один из провокаторов при этом утверждал, что он из Одессы. На это MELOVIN ответил, что тоже одессит.

MELOVIN, меловин, Константин Бочаров, скрин

По словам певца, по итогам «дискуссии» с этой компанией один из них извинился перед MELOVIN-ом и его друзьями, но только один.


Дарья Волкова, politeka.net

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