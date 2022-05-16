Нелепая трагедия оборвала жизнь известного футболиста: напуганная жена сняла момент на видео

свеча, траур, день памяти

Жена сразу поняла, что все пошло не по плану.

Бывший футболист нидерландского клуба "Витесс" Мурад Ламрабатт трагически погиб во время семейного отпуска на испанской Мальорке. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть видео, доскольте новость до конца).

31-летний футболист, который отдыхал вместе с женой и двумя детьми, решил поразить своих родных прыжком с 30-метровой скалы в воду. Попытка выполнить дерзкий трюк оказалась для него роковой.

Смертельный прыжок сняла на видео его напуганная жена. Девушка сразу поняла, что все пошло не по плану. Спортсмен грохнулся о камни снизу, и его жена за кадром закричала: "Боже мой!".

Вскрытие обнаружило, что Ламрабатт утонул в полубессознательном состоянии, а не умер от ударов.

Его бывшая команда "Витесс", один из старейших профессиональных футбольных клубов в высшей голландской лиге, выразила соболезнования семье.

"Витесс желает семье и друзьям Мурада много сил справиться с большой потерей", - сказал представитель команды.


Тарас Галушко, politeka.net

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