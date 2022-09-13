Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, що з нею відбувалося останні півроку: "Переломним моментом..."

Олена шоптенко

Танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців із зірками", розповіла, що з нею сталося за час війни, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Альона вирішила поговорити із фанатами.

"Задайте мені питання", - написала зірка.

"Які важливі моменти (або події) сталися у вас за півроку", - спитав фанат.

"Для мене, як і для всіх українців за останні півроку, війна стала головним, переломним моментом. А однією з головних подій стало те, що ми на центральній площі у Відні зібрали 182 українці у танцювальному флешмобі, щоб висловити свою позицію та ще раз нагадати європейському суспільству про війну в Україні", - написала зірка.

Олена Шоптенко


Артём Батечко, politeka.net





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