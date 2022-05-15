Kalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видео

14 мая в Турине (Италия) завершился финал "Евровидения-2022", победу в котором одержала Украина - группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Исполнители заняли первое место по итогам зрительского голосования еврофанов (50%) и национальных жюри (50%). Среди 25 финалистов конкурса их оценили выше всего, информирует Апостроф .

"Спасибо! Эта победа для каждого украинца! Слава Украине!" - заявил фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены.

Победителей уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", - заявил он.



