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2022-05-10
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Жертвой роSSийских оккупантов стал отважный днепрянин Вадим Капшук.
Печальную новость сообщила на своей фб-странице его невестка Ольга Капшук.
«8 мая 2022 года в ближнем бою за Украину, как настоящий герой, погиб мой дорогой свекор, отец моего мужа — Вадим Капшук.
Человек, с которым ничего не страшно. Суров в жизни, но добр и заботлив в кругу семьи.
Обожал сладкое, наших котов и рассказывать истории.
Воевал в 2014 году и в 2022 не смог сидеть на месте, когда началась масштабная война. Несмотря на все уговоры семьи - он встал на защиту Родины.
Это было и является его настоящим призванием — быть защитником и героем», - отмечается в сообщении.
Алексей Ионов, politeka.net