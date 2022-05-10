"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину

"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину

Жертвой роSSийских оккупантов стал отважный днепрянин Вадим Капшук.

Печальную новость сообщила на своей фб-странице его невестка Ольга Капшук.

«8 мая 2022 года в ближнем бою за Украину, как настоящий герой, погиб мой дорогой свекор, отец моего мужа — Вадим Капшук.

Человек, с которым ничего не страшно. Суров в жизни, но добр и заботлив в кругу семьи.

Свеча

Обожал сладкое, наших котов и рассказывать истории.
Воевал в 2014 году и в 2022 не смог сидеть на месте, когда началась масштабная война. Несмотря на все уговоры семьи - он встал на защиту Родины.

Это было и является его настоящим призванием — быть защитником и героем», - отмечается в сообщении.


Алексей Ионов, politeka.net

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