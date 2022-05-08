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2022-05-08
Днепровский подросток снял на видео работу ПВО и выложил в сеть: родителям пришлось оправдываться
В Днепре сотрудники СБУ задержали подростка, который снимал на видео работу украинской ПВО и выставил его в соцсети.
Об этом сообщает Днепр оперативный.
Согласно информации, 4 мая 13-летний житель Днепра Максим снял на видео работу нашей противовоздушной обороны и «слил» его в соцсети.
Своими действиями мальчик подверг опасности наших защитников и жителей города. Так как парень несовершеннолетний и отвечать за свои действия по закону не может, с ним и с его родителями была проведена профилактическая беседа.
Алексей Ионов, politeka.net