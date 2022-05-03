Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная назвала единственного коллегу из РФ, который поддержал Украину

Анна Сагайдачная, которая сыграла роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Крепостная" канала СТБ рассказала, кто из ее роSSийских коллег поддержал Украину. Актриса смогла назвать только одну фамилию, информирует Апостроф.

В интервью "Зірковому шляху" артистка призналась, что с начала войны она больше не поддерживает связь с актерами из РФ и не может больше назівать их коллегами, за исключением одного - Кирилла Кузнецова.

Фото: kino-teatr.ru

"Он единственный, кого я сейчас могу называть коллегой, поскольку он полностью на стороне Украины и пытался выехать и покинуть РФ, но его не выпустили. Как говорится, его там приняли, - поделилась Анна. - Он много тут снимался, как и огромное количество других актеров, таких как Антон Батырев и других, которые просто не выезжали отсюда".

Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

С Кузнецовым Сагайдачная снималась в новом четырехсерийном сериале "Сводная" канала "Украина", премьера которого должна была состояться 26 февраля.

Актриса также высказалась и об украинских коллегах. По словам Анны, с начала войны она ко многим поменяла свое отношение, однако общаться с ними и поддерживать связь она не перестанет. Фамилии актеров Сагайдачная называть не стала.


Наталья Лавринец, Апостроф

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