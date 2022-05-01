Оля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в Украине

Украинская певица Оля Полякова с самого начала своей карьеры писала и исполняла песни на русском языке. При этом она оставалась одной из самых востребованных и любимых звезд в Украине. После полномасштабного нападения РоSSии на Украину миллионы украинцев жаждут всеми способами отделиться и разорвать все связи со страной-агрессором. Это касается и роSSийской музыки.

“Жаль моих хитов“: Оля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в Украине

Недавно в Верховную Раду на рассмотрение был внесен закон о запрете роSSийской музыки. Планируется запретить ее использование на радио и ТВ, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, учебных заведениях, гостиницах и ресторанах, кинотеатрах и общественных пространствах.

Также планируется увеличить ротацию украинской музыки с 30 до 50%.

Скорей всего речь будет идти о музыке роSSийских исполнителей, а также украинских звезд, которые поддерживали войну в Украине или же отмалчивались. Несмотря на непонятность действия закона, Оля Полякова отметила, что готова, если ее песни на русском языке перестанут крутить по радио.

"Раз они (роSSийские оккупанты) защищают здесь русскоязычных, убивая русскоязычные города, значит, нужно убрать всякий повод ассоциировать себя с нами, называть себя нашими "братьями". Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. И мне, конечно, жаль моих абсолютно золотых, нетленных хитов, но, тем не менее, я больше гражданка Украины и патриотка, чем просто певица, поэтому я готова на эти жертвы", - отметила Оля Полякова.

Напомним, Наталья Могилевская лично поздравила с днем рождения раненого бойца в госпитале Киева.


Анастасия Березовская, Тудей

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