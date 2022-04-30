ГСЧС призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни
Служба спасения призвала помнить об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Однако в этом году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радуницу! Помнить о своих близких, которых уже нет с нами, святая обязанность каждого! Но сегодня, когда россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, следует позаботиться о безопасности живых. Оставайтесь дома, зажгите свечу, помолитесь за души умерших и ваши молитвы будут услышаны", - говорится в сообщении.
Служба спасения призвала помнить об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.п.); не создавать скопления на кладбищах или в храмах; не устраивать на кладбищах застолья, не употреблять алкогольные напитки.
"Будьте внимательны и не теряйте бдительность. Следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, чтобы владеть информацией о ситуации в вашем городе, поселке или селе", - подчеркнули в ГСЧС.
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня.
Также необходимо следить за детьми, говорить с ними об опасностях настоящего времени и учить жизненно необходимым правилам.
Напомним, ранее в ГСЧС также напомнили об опасности ходить в лес, на водохранилища, поля, где велись боевые действия.