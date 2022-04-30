ГСЧС призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни

Служба спасения призвала помнить об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия.

ГСЧС призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Однако в этом году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радуницу! Помнить о своих близких, которых уже нет с нами, святая обязанность каждого! Но сегодня, когда россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, следует позаботиться о безопасности живых. Оставайтесь дома, зажгите свечу, помолитесь за души умерших и ваши молитвы будут услышаны", - говорится в сообщении.

Служба спасения призвала помнить об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.п.); не создавать скопления на кладбищах или в храмах; не устраивать на кладбищах застолья, не употреблять алкогольные напитки.

"Будьте внимательны и не теряйте бдительность. Следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, чтобы владеть информацией о ситуации в вашем городе, поселке или селе", - подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня.

Также необходимо следить за детьми, говорить с ними об опасностях настоящего времени и учить жизненно необходимым правилам.

Напомним, ранее в ГСЧС также напомнили об опасности ходить в лес, на водохранилища, поля, где велись боевые действия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущееКсения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: впечатляющие фото и видеоВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь: впечатляющие фото и видео
Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревогиСоломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
Блок рекламы


Похожие новости
Радоница: что нельзя делать в поминальные дниРадоница: что нельзя делать в поминальные дни
"Не игнорируйте предупреждения": украинцев призвали не ходить на кладбища в поминальные дни, названа причина"Не игнорируйте предупреждения": украинцев призвали не ходить на кладбища в поминальные дни, названа причина
В Черниговской области под завалами нашли тела еще 2 погибших, - ГСЧСВ Черниговской области под завалами нашли тела еще 2 погибших, - ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела в Киеве - ГСЧССпасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела в Киеве - ГСЧС
«Будем молиться»: Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи«Будем молиться»: Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи
Продавал за 8 тысяч гривен: под Днепром задержали местного жителя с взрывчаткойПродавал за 8 тысяч гривен: под Днепром задержали местного жителя с взрывчаткой
Поминальные дни: киевлян настоятельно просят не ходить на кладбища, названа причинаПоминальные дни: киевлян настоятельно просят не ходить на кладбища, названа причина
РоSSиянку, которая унижала украинцев в Швеции и разорвала флаг, уволили с работыРоSSиянку, которая унижала украинцев в Швеции и разорвала флаг, уволили с работы
В Ирпене на Киевщине мародеры кинули гранату в женщин, одна в тяжелом состоянии: первые кадры с местаВ Ирпене на Киевщине мародеры кинули гранату в женщин, одна в тяжелом состоянии: первые кадры с места
Взрыв в Киеве: в сети сообщают о жертвах, появились кадры с места ЧПВзрыв в Киеве: в сети сообщают о жертвах, появились кадры с места ЧП
Последние новости
Подгружаем последние новости