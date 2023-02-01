2023-02-01
"Грибок-зомбі" з The Last Of Us справжній, але є відмінності – вчені
Творці гри надихалися справжнім грибком, який контролює комах, інформує
Вчені розповіли про відмінності справжнього грибка та серіального© HBO
Серія ігор The Last Of Us і серіал, знятий за її мотивами, розповідає про світ після пандемії небезпечного грибка, який перетворив людей на зомбі. І творці гри нічого не вигадали, вони надихнулися грибком, який справді існує, повідомляє
Ophiocordyceps unilateralis, також відомий як кордицепс, вражає мурах і павуків. Він повністю виснажує свого господаря, а потім заповнює його тіло спорами. Після цього він змушує комаху вибиратися на висоту, де він починає поширювати ці спори, заражаючи інших істот.
Фаїна Вауліна, ZN.ua