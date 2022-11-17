2022-11-17
Корабель «Оріон» показав, як виглядає Земля з космосу
Космічний апарат рухається до орбіти Місяця.
"Оріон" показав, як виглядає Земля з космосу© NASA
Космічний корабель «Оріон», запущений за допомогою ракети-носія Space Launch System, зробив знімок Землі з космосу. Як пише
Зображення можна вважати "селфі", яке зробив "Оріон". На ньому можна побачити частину конструкції самого апарата та диск Землі. Знімок було зроблено через дев'ять годин після старту місії «Артеміда-1».
У цей час капсула корабля відлетіла на відстань 92 тисячі кілометрів від планети, рухаючись на швидкості близько 8800 кілометрів на годину.
Фаїна Вауліна, ZN.ua