Корабель «Оріон» показав, як виглядає Земля з космосу

Космічний апарат рухається до орбіти Місяця.

Корабель «Оріон» показав, як виглядає Земля з космосу
"Оріон" показав, як виглядає Земля з космосу
© NASA

Космічний корабель «Оріон», запущений за допомогою ракети-носія Space Launch System, зробив знімок Землі з космосу. Як пише Space.com, навіть на відстані однієї п'ятої дистанції до Місяця наша планета здається доволі маленькою.

Зображення можна вважати "селфі", яке зробив "Оріон". На ньому можна побачити частину конструкції самого апарата та диск Землі. Знімок було зроблено через дев'ять годин після старту місії «Артеміда-1».

У цей час капсула корабля відлетіла на відстань 92 тисячі кілометрів від планети, рухаючись на швидкості близько 8800 кілометрів на годину.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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