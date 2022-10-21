ESA обрало ракети SpaceX в якості заміни російським «Союзам»

Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від послуг російського держконцерну "Роскомос" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Заміною російським «Союзам» там обрали ракети-носії американської компанії SpaceX, які будуть використані у двох важливих місіях, повідомляє Space.com.

Зазначається, що ракети-носії Falcon 9 будуть використані при запуску телескопа-мисливця за темною матерією Euclid, а також апарату Hera, який займеться дослідженням наслідків зіткнення апарату DART з астероїдом. Запуски відбудуться у 2023 та 2024 році. Обидві місії планували запустити на російських Союзах.