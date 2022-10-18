Астронавт МКС зробив знімок Землі з незвичайними блакитними спалахами в атмосфері: що це

Астронавт, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок нічної Землі із двома загадковими блакитними «плямами» в атмосфері. Вони можуть здатися чимось потойбічним, але насправді стали наслідком двох не пов'язаних між собою природних явищ, які трапилися одночасно, повідомляє Space.com .

Зазначається, що знімок було зроблено минулого року екіпажем МКС, склад якого не називається, коли станція проходила над Південно-китайським морем. А 9 жовтня цього року його опублікувала NASA Earth Observatory.