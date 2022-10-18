Астронавт МКС зробив знімок Землі з незвичайними блакитними спалахами в атмосфері: що це

Незвичайні «плями» з'явилися в результаті двох природних процесів, інформує ZN.ua.

Астронавт МКС зробив знімок Землі з незвичайними блакитними спалахами в атмосфері: що це
Астронавти зробили знімок з борту МКС
© NASA

Астронавт, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок нічної Землі із двома загадковими блакитними «плямами» в атмосфері. Вони можуть здатися чимось потойбічним, але насправді стали наслідком двох не пов'язаних між собою природних явищ, які трапилися одночасно, повідомляє Space.com.

Зазначається, що знімок було зроблено минулого року екіпажем МКС, склад якого не називається, коли станція проходила над Південно-китайським морем. А 9 жовтня цього року його опублікувала NASA Earth Observatory.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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