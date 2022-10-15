Вчені знайшли «комп'ютер» усередині крихітних організмів без мозку

Цей комп'ютер допомагає організмам рухатися.

Вчені знайшли «комп'ютер» усередині крихітних організмів без мозку
Вчені виявили несподівану властивість крихітних організмів
© pressmaster / Depositphotos

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вивчили крихітних мешканців ставків Euplotes eurystomus і помітили незвичайну логіку в їхньому русі. За словами дослідників, для цього організми використовують своєрідний "комп'ютер", повідомляє Science alert.

У крихітних одноклітинних істот немає мозку, який міг би керувати складним рухом. Тому, як правило, вони перекочуються, ковзають чи пливуть. Але Euplotes eurystomus снують, як комахи, рухаючи 14 маленькими придатками.

За словами вчених, рух організмів нагадує годинниковий механізм, що циклічно повторює шаблон заданих станів, які регулюються залежно від довкілля.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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