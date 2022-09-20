Вчені знайшли дерева, які утримують парникові гази тисячі років

Вчені заявили, що їм вдалося знайти ще одну причину, з якої важливо охороняти мангрові дерева. За їхніми словами, мангрові ліси Мексики «мовчазно» утримували парникові гази протягом 5000 років, повідомляє Phys.org.

Мангри живуть в умовах, які не може витримати більшість дерев: солоні мілководдя прибережних районів. У деяких видів є вертикальне коріння, яке звисає з повітря та діє як «трубки» під час високих припливів. Через це дерева виглядають так, начебто пересуваються на ходулях.