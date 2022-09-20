Вчені знайшли дерева, які утримують парникові гази тисячі років

Дослідники наполягають на необхідності зберігати мангрові ліси, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли дерева, які утримують парникові гази тисячі років
Мангрові ліси можуть зберігати вуглець тисячі років
© Naked Science

Вчені заявили, що їм вдалося знайти ще одну причину, з якої важливо охороняти мангрові дерева. За їхніми словами, мангрові ліси Мексики «мовчазно» утримували парникові гази протягом 5000 років, повідомляє Phys.org.

Мангри живуть в умовах, які не може витримати більшість дерев: солоні мілководдя прибережних районів. У деяких видів є вертикальне коріння, яке звисає з повітря та діє як «трубки» під час високих припливів. Через це дерева виглядають так, начебто пересуваються на ходулях.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Археологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фотоАрхеологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фото
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси ЗемліВчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газГлобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ
Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зіркиВчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки
Європейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітерЄвропейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітер
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені виявили найближчу до Землі чорну діруВчені виявили найближчу до Землі чорну діру
Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстаньНаступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань
Жила серед динозаврів: у США знайшли останки допотопної ящіркиЖила серед динозаврів: у США знайшли останки допотопної ящірки
Чи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврівЧи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврів
Вчені виявили несподівані наслідки пандемії COVID-19Вчені виявили несподівані наслідки пандемії COVID-19
Був населений 3 млрд років тому? На Марсі знайшли "будівельні блоки" життяБув населений 3 млрд років тому? На Марсі знайшли "будівельні блоки" життя
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси ЗемліВчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Археологи знайшли у Чехії загадкову 7000-річну споруду: фотоАрхеологи знайшли у Чехії загадкову 7000-річну споруду: фото
Вчені навчили штучний інтелект створювати нові білкиВчені навчили штучний інтелект створювати нові білки
Швидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 роківШвидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 років
Последние новости
Подгружаем последние новости