2022-09-14
За добу на Сонці сталося сім спалахів
Водночас сильні магнітні бурі на Землі не очікуються.
На Сонці сталося одразу кілька спалахів© Solar Dynamics Observatory
За останню добу Сонце випустило шість спалахів класу С та один – класу М 1,78. Але, незважаючи на це, у середу, 14 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі чекати не варто, повідомляє
Зазначається, що спалахи класу М 1,78 відносяться до середніх, можуть викликати невеликі перешкоди в радіозв'язку на денній стороні нашої планети. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.
Фаїна Вауліна, ZN.ua