За добу на Сонці сталося сім спалахів

За останню добу Сонце випустило шість спалахів класу С та один – класу М 1,78. Але, незважаючи на це, у середу, 14 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі чекати не варто, повідомляє Meteoprog .

Зазначається, що спалахи класу М 1,78 відносяться до середніх, можуть викликати невеликі перешкоди в радіозв'язку на денній стороні нашої планети. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.