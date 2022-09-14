За добу на Сонці сталося сім спалахів

Водночас сильні магнітні бурі на Землі не очікуються.

За добу на Сонці сталося сім спалахів
На Сонці сталося одразу кілька спалахів
© Solar Dynamics Observatory

За останню добу Сонце випустило шість спалахів класу С та один – класу М 1,78. Але, незважаючи на це, у середу, 14 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі чекати не варто, повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що спалахи класу М 1,78 відносяться до середніх, можуть викликати невеликі перешкоди в радіозв'язку на денній стороні нашої планети. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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