Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів

Ці мутації можуть призвести до розвитку хвороб серця та раку, інформує ZN.ua.

Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
Космічні подорожі можуть призвести до мутацій у ДНК
© NASA

Вчені заявили про те, що астронавти перебувають у зоні високого ризику появи мутацій, які можуть призвести до розвитку раку та хвороб серця. Ймовірно, їхня наявність пов'язана з космічними польотами, повідомляє Newswise.

Група дослідників зібрала зразки крові астронавтів NASA, які літали у космос на шатлах між 1998 та 2001 роками. Вони виявили мутації ДНК, відомі як соматичні мутації, у кровотворній системі (кровотворних стовбурових клітинах) у всіх 14 астронавтів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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