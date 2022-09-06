Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів

Вчені заявили про те, що астронавти перебувають у зоні високого ризику появи мутацій, які можуть призвести до розвитку раку та хвороб серця. Ймовірно, їхня наявність пов'язана з космічними польотами, повідомляє Newswise .

Група дослідників зібрала зразки крові астронавтів NASA, які літали у космос на шатлах між 1998 та 2001 роками. Вони виявили мутації ДНК, відомі як соматичні мутації, у кровотворній системі (кровотворних стовбурових клітинах) у всіх 14 астронавтів.