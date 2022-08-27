Археологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фото

У Португалії на задньому дворі місцевого жителя археологи виявили кам'яний скелет динозавра завдовжки 82 фути (приблизно 25 метрів), який жив до 160 мільйонів років тому.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail, інформує Апостроф .

У Португалії чоловік, який просто копався у своєму саду, одержав трохи більше, ніж розраховував. Замість хробаків і коренів він знайшов величезний набір скам'янілих кісток динозавра.

Вивчивши скелет, вчені виявили, що він належав 25-метровому брахіозавру, який жив між 160 та 100 мільйонами років тому.

Це може бути найбільший динозавр-зауропод - підгрупа, що характеризується чотирма ногами, довгою шиєю та хвостом, які харчуються рослинною їжею.

Дослідник із Лісабонського університету Елізабет Малафайя заявила про те, що це унікальна знахідка. Справа в тому, що незвичайно знайти всі ребра тварини в такому вигляді, не кажучи вже про те, що вони знаходяться в такому положенні, зберігаючи їхнє вихідне анатомічне положення.

"Цей спосіб збереження відносно незвичайний у літописі скам'янілостей динозаврів, зокрема зауроподів, з португальської верхньої юри", - розповіла вона.

Таке збереження фрагментів може свідчити у тому, що поруч можуть бути інші останки.