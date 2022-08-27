Археологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фото
У Португалії на задньому дворі місцевого жителя археологи виявили кам'яний скелет динозавра завдовжки 82 фути (приблизно 25 метрів), який жив до 160 мільйонів років тому.
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У Португалії чоловік, який просто копався у своєму саду, одержав трохи більше, ніж розраховував. Замість хробаків і коренів він знайшов величезний набір скам'янілих кісток динозавра.
Вивчивши скелет, вчені виявили, що він належав 25-метровому брахіозавру, який жив між 160 та 100 мільйонами років тому.
Це може бути найбільший динозавр-зауропод - підгрупа, що характеризується чотирма ногами, довгою шиєю та хвостом, які харчуються рослинною їжею.
Дослідник із Лісабонського університету Елізабет Малафайя заявила про те, що це унікальна знахідка. Справа в тому, що незвичайно знайти всі ребра тварини в такому вигляді, не кажучи вже про те, що вони знаходяться в такому положенні, зберігаючи їхнє вихідне анатомічне положення.
"Цей спосіб збереження відносно незвичайний у літописі скам'янілостей динозаврів, зокрема зауроподів, з португальської верхньої юри", - розповіла вона.
Таке збереження фрагментів може свідчити у тому, що поруч можуть бути інші останки.