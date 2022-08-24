Рибалка витяг з річки "рибу-бульдога", яка жила 90 млн років тому: фото і відео

Рибалка зі штату Небраска, США, під час рибальських змагань зачепив скам’янілість доісторичної "риби-бульдога" віком 90 мільйонів років у річці Міссурі, яку ідентифікував геолог.

Про це розповіли в DailyMail.

Волосінь рибалки Енді Мура зачепилася за те, що він вважав скелею, після чого приніс свій каяк, щоб звільнити линву й просто повернувся до свого турніру. Він був переконаний, що його знахідка - це лише скелет чогось нещодавно загиблого.

Однак унікальність скам'янілості помітив друг Енді Мура, і потім рибалка зв'язався з армійським інженерним корпусом, який контролює русло річки. Вони попросили фото, щоб надіслати геологу.

Коли геолог прибув на місце події, то буквально вистрибнув з човна зі словами "Боже мій!", оскільки виявив, що це дійсно "риба-бульдог" віком у 90 мільйонів років, інформує Апостроф.

Ці вимерлі риби офіційно називаються Xiphactinus audax, і жили вони під час пізнього крейдяного періоду. Велика хижа риба може досягати 6 метрів у довжину, а її скам’янілості раніше були виявлені разом із залишками неперетравленої здобичі в їхніх шлунках.

Скам'янілість планують висушити та виставити в Центрі відвідувачів Льюїса та Кларка в Крофтоні, штат Небраска.

"Ось і найкрутіший момент у всій історії - реальні рибалки зловили доісторичну рибу", - сказав Мур.

У листопаді 2020 року раніше знайдену скам'янілість "риби-бульдога" продали за 107 100 доларів на Sotheby’s.


Ліза Бровко, Апостроф





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