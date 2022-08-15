Вчені виявили у дощовій воді по всьому світу небезпечні токсини

Деякі з цих речовин спричиняють рак.

Вчені виявили у дощовій воді по всьому світу небезпечні токсини
У дощовій воді виявили великий вміст шкідливих речовин

Вчені зі Стокгольмського університету заявили, що дощова вода по всьому світу непридатна для пиття через високий вміст токсичних речовин, відомих як ПФАС. Як повідомляє Phys.org, ці речовини відомі як "вічні токсини", оскільки дуже повільно розпадаються.

ПФАС (пер-і поліфторалкильні речовини) спочатку містилися в упаковці, шампуні або косметиці, але через деякий час поширилися по всьому навколишньому середовищу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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