Вчені виявили у дощовій воді по всьому світу небезпечні токсини

Вчені зі Стокгольмського університету заявили, що дощова вода по всьому світу непридатна для пиття через високий вміст токсичних речовин, відомих як ПФАС. Як повідомляє Phys.org, ці речовини відомі як "вічні токсини", оскільки дуже повільно розпадаються.

ПФАС (пер-і поліфторалкильні речовини) спочатку містилися в упаковці, шампуні або косметиці, але через деякий час поширилися по всьому навколишньому середовищу.