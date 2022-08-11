У давній китайській піраміді археологи розкопали разючу знахідку, якій 4300 років: фото

У провінції Шеньсі на північному заході Китаю археологи натрапили на портрет царя, висічений у камені біля підніжжя піраміди Сімао, віком у близько 4,3 тисячі років, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Аrkeonews.

Як зазначається, розкопки ведуться у північній частині Лісового плато, на південній околиці пустелі Ордос. Дане місце датується приблизно 2000 до н.е., ближче до кінця періоду Луншань, і сягає 400 гектарів.

Місце Сімао називають частіше "Пірамідою китайської цивілізації", вважається найбільшою археологічною пам'яткою в Китаї епохи пізнього неоліту. Піраміди висотою понад 70 метрів майже вдвічі менші за єгипетські піраміди Гізи, споруджені приблизно у той же період. На відміну від інших пірамід, Сімао мала функціональне призначення: на її вершині стояв палац площею понад 80 тисяч квадратних метрів (майже десять футбольних полів).

Стіни Сімао спочатку вважалися частиною Великої Китайської стіни, проте виявлені шматки нефриту спонукали до археологічних досліджень, які засвідчили, що місце відноситься до епохи неоліту.

У самому палаці вчені виявили різні споруди, зокрема, садовий басейн, де жили крокодили. Звідти відкривався вид на величезне місто, обнесене стіною, яке у 50 разів перевищувало площу палацу, включало кам'яні двори, дороги та громадські площі.

Як свідчить дослідження ДНК, переважна більшість жителів міста - китайці, проте особистість правлячої еліти залишається невідомою. Давня цивілізація раптово зникла 3,8 тисячі років тому, і про неї нема згадок в історичних джерелах.

Однак професор Шао Цзін, заступник головного археолога групи розкопок Сімао, заявив, що на портреті може бути зображений король.

Знайдений портрет є частиною двометрової кам'яної скульптури, що складається із трьох граней, дві з яких повністю розкопані. Вони прикрашені сережками, їхні обличчя урочисті, у них трохи вирячені очі та широкі роти з видимими зубами.

"Обличчя на західній стороні має довжину близько 80 см та висоту 50 см з короною на голові. Це найбільше зображення у різьбленні по каменю Сімао", - кажуть археологи.